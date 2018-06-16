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محافظ القاهرة: حملات بمواقف العاصمة لإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة

السبت، 16 يونيو 2018 02:59 م
محافظ القاهرة: حملات بمواقف العاصمة لإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ماجد تمراز - سيد الخلفاوى
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عقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اجتماعاَ بغرفة عمليات المحافظة  بحضور اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية 
( الأمن العام ـ المرور ـ المرافق ) للتأكيد على التزام سائقي سيارات السرفيس بالقاهرة بالتسعيرة الجديدة لحماية المواطنين، والمحددة بواقع زيادة تتراوح ما بين 15 ــ 20 % طبقاَ لتعليمات رئيس مجلس الوزراء وتطبق التعريفة الجديدة على كل من سيارات السرفيس وأتوبيسات هيئة النقل العام  وسيارات لأجرة ( والتاكسى الأبيض) ويتم الإعلان داخل كل موقف التعريف المواطنين بخط السير وقيمة التعريفة المحددة، وفى حالة عدم التزام السائق بالتعريفة المقررة يتم سحب الرخص منه فوراَ وإيقافه عن العمل طبقاَ لقانون المرور .
 
وشدد المحافظ على ضرورة تعزيز تواجد القوات الأمنية والمتابعة الميدانية بالمحافظة داخل المواقف والتنسيق الكامل مع رجال مشروع النقل الجماعي بالقاهرة بمواقف السرفيس و الأقاليم ، وعمل حملات مكثفة لفرض الانضباط داخل المواقف الرسمية ، ومتابعة التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة ، ومنع الانتظار في غير الأماكن المخصصة لهم ، وإلزام كل سائق سيارة بوضع ملص إعلاني على واجهة السيارة ومن الخلف محدد به خط السير وقيمة التعريفة، مناشداَ المواطنين بالتعاون مع أجهزة المرور والمشروعات بالإبلاغ عن السائق المخالف في حالة زيادة التعريفة المقررة أو تجزئة الرحلات من خلال  غرفة عمليات المحافظة 23912136-  23907147 او الخط الساخن للمرور رقم 136 بالإبلاغ عن رقم السيارة ووقت الرحلة ، مؤكداَ على المرور عدم التهاون مع اى شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية فوراَ ضد السائق.
 
وأكد المحافظ على اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بضرورة التأكد من كفاءة الأوتوبيس قبل خروجه للعمل من الجراح، ونظافته وتوافر وسائل الأمان داخل الأتوبيس واشتراطات الأمن والمتانة ، وكذلك سيارات المينى باص بشركات النقل الجماعي التابعة للهيئة مؤكداَ على تفعيل دور إدارة الرقابة والتفتيش والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير ، وفى حالة ثبوت ضبط  السير عكس الاتجاه  يحال السائق للتحقيق وإيقافه عن العمل.
 
وشدد المحافظ على  مدير عام غرف العمليات والمتابعة بربط خط اتصال بين غرفة العمليات وكافة المواقف بالقاهرة وخاصة المواقف العشوائية لفرض حالة الانضباط بين تلك المواقف وعدم استغلال المواطن من قبل سائق السرفيس والمتابعة أولا بأول، والتنسيق بين غرفة العمليات ورؤساء الأحياء بمتابعة حالة محطات الوقود، والتأكد من توافر الوقود الكافي بكل محطة، وفى حالة أى طارئ يتم التنسيق مع وزارة البترول لإمداد المحطات بالوقود الكاف. 
 
 

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