لندن تصدر حكما بالسجن على خلية إرهابية نسائية خططت لمهاجمة المتحف البريطانى

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أصدرت محكمة بريطانية، حكمًا بالسجن على أم وابنتها لتخطيطهما شن هجمات على المتحف البريطانى، وفقًا لما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وقالت محكمة "أولد بيلى"، إن ريزلاين بولار، الابنة التى تبلغ 22 عامًا، خططت لطعن أفراد عشوائيين من المواطنين حول قصر "وستمنستر" فى بريطانيا، وأضافت المحكمة، أن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على الخلية الإرهابية عقب عملية مراقبة استباقية أجرتها الاستخبارات البريطانية " إم آى 5".

واعترفت ريزلاين بارتكاب أعمال إرهابية وحُكم عليها بالسجن المؤبد بحد أدنى للعقوبة لمدة 16 عامًا، فيما اعترفت، مينا ديتش - الأم التى تبلغ من العمر 44 عامًا - بمساعدة ابنتها "ريزلاين"، وحكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 6 سنوات و9 أشهر، فيما أشارت "التليجراف" إلى أن السيدة وابنتها أسستا أول خلية إرهابية نسائية بالكامل تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى بريطانيا.