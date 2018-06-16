فيديو.. هبوط مرعب لطائرة فى مطار كييف.. والركاب يتوقعون الموت

وكالات الأنباء

التقط أحد ركاب طائرة تابعة لشركة "Bravo" للطيران، مقطع فيديو للحظات هبوط الطائرة غير الناجح فى مطار العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن وكالة "نوفوستى" الروسية، اليوم السبت.

وأكد صاحب الفيديو الذى نشرته قناة "تى أس إن" الأوكرانية، أن جميع الركاب على متن الطائرة لحظة هبوطها على المدرج "كانوا يتوقعون الموت"، وأضافت المصادر، أن الطائرة التى كانت تقوم الخميس الماضى برحلة من مدينة أنطاليا التركية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، انحرفت إلى خارج المدرج أثناء الهبوط، وكانت على متن الطائرة 169 راكبا، لم يتضرر أى منهم نتيجة لهذا الهبوط المرعب.