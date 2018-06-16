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"عشراوى" تدين تجدد إسرائيل الاعتقال الإدارى بحق نائبة بـ"التشريعى الفلسطينى"

السبت، 16 يونيو 2018 03:30 م
"عشراوى" تدين تجدد إسرائيل الاعتقال الإدارى بحق نائبة بـ"التشريعى الفلسطينى" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى
أ ش أ
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أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، اليوم السبت، تجديد سلطات الاحتلال الإسرائيلى، فى أول أيام عيد الفطر، أمر الاعتقال الإدارى، بحق النائبة فى المجلس التشريعى والقيادية الأسيرة خالدة جرار للمرة الثالثة على التوالى.

وقالت "عشراوى"، فى بيان، "إن تجديد الاعتقال الإدارى للنائب جرار يأتى فى سياق سياسة الاعتقال السياسى التى تنتهجها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، واستكمالا لمخططاتها المدروسة لزعزعة الوضع الداخلى الفلسطينى، وملاحقة واضطهاد نواب وقيادات الشعب الفلسطينى، والتدخل فى المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية، فى انتهاك صارخ لحصانة النواب المنتخبين التى كفلتها القوانين والأعراف الدولية".

ودعت عضو منظمة التحرير، اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية إلى التدخل لحماية زملائهم الفلسطينيين، والتحقيق المباشر فى انتهاكات إسرائيل، باعتبار أن سياسة الاعتقال والإبعاد القسرى والإقامة الجبرية هى ممارسات خارجة عن القانون وتتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأضافت "حان الوقت للجم اعتداءات وانتهاكات قوة الاحتلال ومحاسبتها فى المحاكم الدولية على جرائمها، وكف يدها عن الشعب الفلسطينى وقياداته السياسية والتشريعية وأرضه ومقدراته".

وكانت محكمة "عوفر" الإسرائيلية العسكرية، قد جددت، أمس الجمعة، الاعتقال الإدارى للنائب فى المجلس التشريعى خالدة جرار للمرة الثالثة لمدة ثلاثة أشهر، ويذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت النائبة من منزلها فى مدينة رام الله فى الثانى من يوليو عام 2017، علما أنها اعتقلت لمدة 10 أشهر بين عامى 2015 و2016.

 


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