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ضبط مسجل خطر عقب سرقته دراجة بخارية بمصر الجديدة

السبت، 16 يونيو 2018 02:11 م
ضبط مسجل خطر عقب سرقته دراجة بخارية بمصر الجديدة المتهمان عقب القبض عليهم
كتب عبد الله محمود
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مسجل خطر عقب سرقة دراجة بخارية بمنطقة مصر الجديدة، وبيعها لأخر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من محمود محمد 55 سنة صاحب محل، يفيد فيه باكتشافه سرقة الدراجة البخارية ملكة، وذلك من أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

 

وبإجراء التحريات اللازمة، وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة " على.س " 35 سنة مسجل خطر، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأضاف بقيامه بفك اللوحات المعدنية المثبتة على الدراجة، والتخلص منها بإلقائها بالطريق العام، والتصرف فى الدراجة بالبيع لدى عميلة " سيء النية " طارق محمود 54 سنة عاطل مسجل خطر بمبلغ 500 جنية.

تم بإرشاد المتهم ضبط العميل، حيث تم ضبطه وبحوزته الدراجة المستولى عليها، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول، أيدها، وأعترف بعلمة بأنها من متحصلات حادث سرقة ، وباستدعاء المجني عليه تعرف علي الدراجة واتهمه بالسرقة ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .

 


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