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السبت، 16 يونيو 2018 03:07 ص
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صور.. مقتل قائد للشرطة المكسيكية فى هجوم مسلح على مركز لقوات الأمن

السبت، 16 يونيو 2018 01:34 ص
صور.. مقتل قائد للشرطة المكسيكية فى هجوم مسلح على مركز لقوات الأمن بكاء والدة قائد للشرطة المحلية عقب مقتله فى الهجوم المسلح
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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أعلنت السلطات المكسيكية، أن رجالا مسلحين قتلوا قائدا للشرطة المحلية فى مدينة أكابولكو المكسيكية حيث عثُر على جثته عقب الهجوم المسلح .

وبحسب صور أبرزتها وكالة "رويترز"، فقد فرضت قوات الأمن المكسيكية طوقا أمنيا بمحيط مركز لقوات الأمن تعرض للاعتداء المسلح وأسفر عن مقتل قائد للشرطة المحلية.

وتسود عدة مدن مكسيكية حروب عنيفة بين عصابات تهريب المخدرات للسيطرة على طرق التهريب المربحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تسببت أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات فى المكسيك فى مقتل ما يقرب من 14 ألف شخص فى مختلف أنحاء البلاد منذ أن أطلقت الحكومة حملة للقضاء على عصابات المخدرات.

بكاء ذوى قائد للشرطة قتل فى الهجوم المسلح
بكاء ذوى قائد للشرطة قتل فى الهجوم المسلح

 

بكاء والدة الشرطى عقب الهجوم المسلح
بكاء والدة الشرطى عقب الهجوم المسلح

 

حالة من البكاء الهستيرى لذوى الشرطى
حالة من البكاء الهستيرى لذوى الشرطى

 

نقل جثمان قائد للشرطة المكسيكية
نقل جثمان قائد للشرطة المكسيكية

 


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