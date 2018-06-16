صور..كولومبيا تستخدم "نمر" للتنبوء بنتيجة مباراتها مع اليابان فى كأس العالم

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

لجأت السلطات الكولومبية إلى الغيبيات وأمور لا يصدقها العقل للتنبوء بنتيجة مباراتها مع اليابان، باستخدام "نمر" فى حديقة حيوان ميديلين، فى محاولة غير منطقية للتنبوء بنتيجة مباراتها مع اليابان خلال مبارايات كأس العالم، والتى من المقرر أن تقام يوم 19 يوليو فى روسيا.

وعلقت السلطات علبتان الأولى عليها علم اليابان والأخرى عليها علم كولومبيا، ليختارها النمر أو الأسد داخل حديقة الحيوان فى محاولة للتنبوء بنتيجة المباراة المقرر عقدها الثلاثاء القادم خلال منافسات كأس العالم بروسيا لمعرفة من الذى سيفوز منتخب بلادها أم منتخب اليابان .



الأسد أمام علبة عليها علم اليابان والنمر يمزق علم كولومبيا



الاسد أمام علم كولومبيا



الاسد ينظر إلى علبة عليها علم اليابان



النمر أمام علبة عليها علم اليابان