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صور.. "خليك زى آدم" بمركز شباب السواح خلال أيام العيد

السبت، 16 يونيو 2018 06:35 م
صور.. "خليك زى آدم" بمركز شباب السواح خلال أيام العيد خليك زى آدم بمركز شباب السواح
كتب : ماجد تمراز
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دشن المهندس خالد أبو ضيف، رئيس حى الأميرية، حملة لتوعية الأهالى بمبادرة "خليك زى آدم"، خلال أيام عيد الفطر المبارك بمركزشباب السواح، حيث من المقرر البدء فى المرحلة الثانية من المبادرة عقب العيد.
 
وأكد أبو ضيف، أن المبادرة تهدف إلى توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة على الأرض، ورفع مستوى النظافة بالشوارع.
 
يذكر أن مبادرة "خليك زى آدم " مبادرة أطلقها المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، منذ عدة أشهر، تهدف إلى تنمية الوعى لدى المواطنين بأهمية النظافة، وسيتم تدشين المرحلة الثانية عقب عيد الفطر، وسوف تتضمن تطبيق غرامات النظافة التى أقرتها المحافظة.
 
 
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