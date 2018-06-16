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صور.. ثعبان ضخم يبتلع امرأة فى جزيرة سولاوسى بإندونيسيا

السبت، 16 يونيو 2018 02:32 م
صور.. ثعبان ضخم يبتلع امرأة فى جزيرة سولاوسى بإندونيسيا ثعبان يبتلع امرأة فى إندونيسيا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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أفادت صحيفة "Jakarta Post" الإندونيسية بأن ثعبان ضخم ابتلع امرأة فى جزيرة سولاوسى المحلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة المحلية أن السيدة وا تيبا (54 عاما) فقدت مساء الخميس الماضى بعد أن ذهبت لتتفقد حديقتها الواقعة على بعد كيلومتر واحد من منزلها، وبدأت العائلة عملية البحث صباح الجمعة، وعثرت أختها على آثار وأحذية وفانوسا على الأرض.

وبعد عدة ساعات عثر المشاركون فى عملية البحث عن السيدة المفقودة على ثعبان عملاق يبلغ طوله 8 أمتار، كان فى حالة ما بعد تناوله الطعام، وقتله السكان المحليون وعثروا فى داخله على جثة المرأة المفقودة.

ثعبان يبتلع امرأة إندونيسية
ثعبان يبتلع امرأة إندونيسية

 

جانب من ابتلاع الثعبان لامرأة إندونيسية
جانب من ابتلاع الثعبان لامرأة إندونيسية

 


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