صور.. "اليوم السابع" داخل غرفة النجدة.. 1000 بلاغ يوميا وإرسالهم لأماكن الاختصاص إلكترونيا

كتبت : دينا الحسيني

يجرى العمل داخل شرطة النجدة من داخل الغرفة الرئيسية بالقاهرة على مدار الساعة من خلال خلية عمل مدربة من الضباط والأفراد لتلقى بلاغات المواطنين، ويتابع اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، مع ضباط الغرفة آلية العمل ونقل تكليفات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعدم تعطيل بلاغات المواطنين والتعامل معها بجدية.

مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة بالقاهرة يتابع البلاغات

وتابعت "اليوم السابع" مع مسؤلى الغرفة آلية العمل ورصد البلاغات وطريقة التعامل معها وسرعة الإستجابة وتحريك المعنين بالتعامل مع البلاغات، واصطحبنا اللواء إيهاب مختار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النجده بالقاهرة، لجولة داخل الغرفة ومن خلال شاشات الربط مع أقسام الشرطة وقطاعات وزارة الداخلية المختلفة يتم توجيه البلاغ لحظياً للمكان المختص فور تلقيه.

ضابط النجدة يوجه المختصيين بالتحرك لأحد البلاغات

وهناك أكثر من 25 ضابطا وفرد أمن ومجند مخصصين لتلقى البلاغات بمعدل من 800 إلى 1000 بلاغ يومياً من القاهرة والمحافظات الكبرى، ويتم توجيه البلاغ لمكان الاختصاص إلكترونياً للتعامل الفورى.

غرفة عمليات النجدة تتابع البلاغات

وتشهد المحافظات هدوء فى الحالة الأمنية وانتظام للخدمات خلال أول وثانى أيام عيد الفطر ولم تتلق الغرفة أية بلاغات تعكر صفو الأمن أو تفسد أجواء الاحتفالات فيما يصل معدل البلاغات يومياً للغرفة فى الأيام العادية مابين 800 إلى 1000 بلاغ .

مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة يتحدث لليوم السابع مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة يتحدث لليوم السابع