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السبت، 16 يونيو 2018 06:33 ص
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صور.."الإمساك بالأفاعى" أحد طقوس الكنيسة الخمسينية لاختبار الإيمان بأمريكا

السبت، 16 يونيو 2018 05:03 ص
صور.."الإمساك بالأفاعى" أحد طقوس الكنيسة الخمسينية لاختبار الإيمان بأمريكا حمل افعى داخل الكنيسة
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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يعد حمل الثعابين والأفاعى، طقس دينى فى عدد صغير من الكنائس الخمسينية فى الولايات المتحدة، ويعد استخدام الأفعى فى طقوس الكنيسة الخمسينية كجزء من اختبار للإيمان الحقيقى، إذ يؤمن أتباع هذه الكنيسة أن الأفعى لا تؤذى المؤمن المخلص.

ومنذ سنوات توفى أحد القساوسة بالكنيسة الخمسينية فى ولاية كنتاكى الأمريكية، إثر لدغة واحدة لأفعى كان يستخدمها فى الطقوس الكنسية، وذلك بعد رفضه تلقى العلاج.

ونشأت الطائفة الخمسينية فى الولايات المتحدة فى مطلع القرن الـ 19، وقد انبثقت عن البروتستانتية، ويعتقد الخمسينيون أن الرسل تكلموا بلسان الروح القدس فى اليوم الخمسين بعد قيامة يسوع من الموت وفقا للمعتقد المسيحي بحسب "روسيا اليوم".

تأسست الكنيسة الخمسينية كحركة تصحيحية على يد مجموعة من الأمريكيين الزنوج الذين آلمهم فتور الحياة الروحية فى مجتمعهم، ومن ثم بدأ قساوسة منشقون عن المذهب البروتستانتى بالترويج للأفكار الجديدة.

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رجل يوجه النيران إلى ذقنه لاختبار مدى الايمان داخل الكنيسة
حمل الأفعى داخل الكنيسة
حمل الأفعى داخل الكنيسة

 

حمل الثعبان
حمل الثعبان

 

رجل يضع قدمه على الأفعى
رجل يضع قدمه على الأفعى

 

سيدة تشرب سم الثعبان
سيدة تشرب سم الثعبان

 

شخص يحمل ثعبان
شخص يحمل ثعبان

 

شخص يحمل ثعبانا داخل الكنيسة
شخص يحمل ثعبانا داخل الكنيسة

 

شخص يضع صباعه على رأس ثعبان
شخص يضع صباعه على رأس ثعبان

 

شخص يوجه النيران إلى يده
شخص يوجه النيران إلى يده

 

 


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