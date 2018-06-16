صور..أتراك الخارج يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بقبرص

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

يواصل المواطنون الأتراك اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التركية، فى الجزء الشمالى من نيقوسيا شمال قبرص.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا، على طلبات 4 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 يونيو المقبل، ورفضت طلبات 3 أشخاص.

وأعلنت اللجنة فى بيان، قرارها بشأن طلبات الترشح التى تقدم بها كل من رؤساء أحزاب: "الوطن" دوجو بارينجاك، و"إيى" مرال أكشنار، و"السعادة" تمل قره ملا أوغلو، و"العدالة" فجدت أوز.

ومن جهة ثانية، رفضت اللجنة طلبات ترشح 3 أشخاص آخرين وهم: نجدت جان، وسلامي قره جوز، وبولنت جوركوت، لعدم استكمالهم المعلومات والوثائق اللازمة ضمن فترة الترشح.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الانتخابى فى تركيا يشترط على الأحزاب السياسية أن تكون أسست فروعا لها في نصف الولايات التركية على الأقل (81 ولاية)، وعقدت مؤتمرها التأسيسي قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، أو وجود كتلة برلمانية لها مؤلفة من 20 نائبا، من أجل خوض الانتخابات.

وفي 18 أبريل الماضى، أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مقترحا لحزبي "العدالة والتنمية" الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 يونيو 2018، بدلا من نوفمبر 2019.



بيانات الناخبين



جانب من التصويت



تصويت الناخبين



توافد المواطنين على صناديق الاقتراع



جانب من عمليات تأمين الانتخابات



شرطة قبرص تفحص الناخبين



مواطنة تركية تدلى بصوتها فى الانتخابات