صور.. آلاف المسلمين فى الهند وباكستان وسريلانكا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب – رويترز )

أدى آلاف المسلمين فى كلا من سريلانكا وباكستان والهند، اليوم السبت، صلاة عيد الفطر المبارك حيث تجمعوا فى ساحات المساجد لأداء الصلاة وتهنئة بعضهم البعض بانتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، واصطحب المصلون معهم نسائهم وأبنائهم ليشاركوهم فرحة العيد .

وكان المسجد الحرام قد اكتظ أمس الجمعة، فى مكة المكرمة والمسجد النبوى بالمدينة المنورة والحرم القدسى الشريف بملايين المصلين منذ ساعات الصباح الباكر.

وأفاد مراسل "سكاى نيوز عربية"، بأن أكثر من 90 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى المبارك، وقد جاءوا من مختلف مناطق الأراضى الفلسطينية، كما أدى ملايين المسلمين، صلاة عيد الفطر المبارك، فى الحرم المكى، والمسجد النبوى بالمدينة المنورة، وملأت التكبيرات جنبات الأماكن المقدسة، هذا بالإضافة إلى 140 ألف شخص أدوا صلاة العيد فى مدينة برمنجهام البريطانية.



مسلمو الهند



جانب من صلاة مسلمو الهند



المسلمون فى الهند يؤدون صلاة العيد



جانب من أداء صلاة العيد



إحدى المساجد فى الهند



مواطنون هنود



مشاركة الأطفال الصلاة



دعوات المصلين



جانب من دعوات المصلين



ترحيب المصلين ببعضهم البعض فى باكستان



جانب من الصلاة فى باكستان



جانب من صلاة المسلين فى باكستان



تأمين الشرطة للمصلين فى باكستان



مسلمو سريلانكا