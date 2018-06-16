سيول متوقعة في منطقة حرائق الغابات بالجنوب الغربي الأمريكي

رويترز

من المتوقع أن يشهد جنوب غرب الولايات المتحدة عواصف رعدية شديدة وأمطار واسعة النطاق، اليوم السبت، مما قد يساعد فى تخفيف حدة حرائق غابات مستعرة يكافح رجال الإطفاء لإخمادها في المنطقة التي تعاني من الجفاف.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية إن هذه العواصف قد تجلب معها سيولا خطيرة فى المنطقة التي تضم خمس ولايات واستعر بها أكثر من 20 حريقا.

وقالت الهيئة فى تقرير "من المحتمل حدوث انهيارات صخرية وطينية وتدفق الماء على الطرق بمنسوب مرتفع مما قد يؤثر على حركة التنقل".

وقال مسؤولون إن من المناطق التى تثير قلقا بالغا منطقة جنوب غرب كولورادو التى شهدت أكبر وأخطر الحرائق، وهو الحريق 416 الذي أتى على أكثر من 33 ألف فدان بالقرب من بلدة دورانجو. وأضافوا أنه أمكن السيطرة على 20% من الحريق حتى مساء أمس الجمعة.

وقال مسؤولون فى مقاطعة "لا بلاتا" إنه لا تزال هناك أوامر بإخلاء نحو 143 من المنشآت السكنية والتجارية، بينما هناك 2513 أمرا بالاستعداد للإخلاء في حالة تدهور الموقف.

ولم تحدث إصابات أو تلفيات في المباني بسبب حرائق كولورادو لكن حريقا صغيرا فى يوتا دمر تسعة منازل.