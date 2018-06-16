سول ترحب بإعلان ترامب إجراء محادثة هاتفية مع الزعيم الكورى الشمالى

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أبدى مسئولو المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى، اليوم السبت، تفاؤلهم تجاه إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرا أنه سيجرى محادثة هاتفية مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، واصفين تلك الخطوة بـ"التقدم المهم".

ذكرت ذلك وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، مضيفة أن ترامب أعطى الزعيم الكورى الشمالى أمس رقما مباشرا للتواصل بينهما، موضحة أن ترامب يخطط لإجراء اتصال شخصى مع كيم غدا.

وقال مسئول رئاسى كورى جنوبى رفيع المستوى - رفض الكشف عن هويته - "إن الأكثر أهمية من كل ذلك أن قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على علاقة يمكن من خلالها إجراء محادثات هاتفية بينهما كلما اقتضت الحاجة لذلك، مشيرا إلى أنه بمثابة الحدث الرمزى لتقدم العلاقات الثنائية بين البلدين"، وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى بيان مشترك عقب القمة التى عقدت فى 12 يونيو الجارى، التزامهما تجاه نزع السلاح النووى الكامل من شبه الجزيرة الكورية مع ضمان أمن النظام الكورى الشمالى.