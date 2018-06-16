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سقوط مندوب وراء سرقة 140 ألف جنيه و1000 دولار من شركة بمصر الجديدة

السبت، 16 يونيو 2018 01:50 م
سقوط مندوب وراء سرقة 140 ألف جنيه و1000 دولار من شركة بمصر الجديدة المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات سرقة إحدى الشركات بمصر الجديدة، وتبين أن مندوب شركة، بالعقار الكائن به الشركة المسروقة، وراء ارتكاب الواقعة، والاستيلاء على مبلغ 140 الف جنيه، و1000 دولار، وتغيير الكالون عقب تنفيذ جريمته، فتم ضبطه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من "ماجد ن ص" 45 سنة، رئيس قسم المبيعات بإحدى الشركات، باكتشافه سرقة مبلغ 140 ألف جنية، مبلغ 1000 دولار أمريكى، مبلغ 80 يورو، مبلغ مالى 180 درهما إمارتيا، من داخل الشركة عمله، بشارع الميرغنى، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

 

ومن خلال الفحص تبين وجود اثار عنف بأدراج مكتب المجنى عليه، وكسر كالون باب الشركة محل الواقعة، واستبداله بآخر جديد، وأكدت التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أن وراء ارتكاب الواقعة "عصام م س" 34 سنة، مندوب بشركة، بذات العقار، فتم استهدافه، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمن القليوبية، أسفرت عن ضبطه.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظرا لعمله بشركة كائنة بذات العقار، وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل مكتبه فخطط لسرقته، وفى سبيل ذلك وبتاريخ الواقعة قام بشراء كالون جديد وتوجه للشركة محل الواقعة وعقب انصراف الموظفين تمكن من كسر كالون الباب، واستبداله بآخر واستولى على المبالغ المالية وفر هارباً.

 

كما تم بإرشاده ضبط  كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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