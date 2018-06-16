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سائق يقتل شقيقه بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف ميكروباصات بالإسكندرية

السبت، 16 يونيو 2018 12:44 م
سائق يقتل شقيقه بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف ميكروباصات بالإسكندرية جثه - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أقدم سائق على قتل شقيقة بالإسكندرية بسبب أولوية تحميل الركاب فى موقف ميكروباصات، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل من مستشفى سموحه الجامعى بوصول "م .ا .م"  28 سنة سائق مقيم منطقة المراغى القديمة دائرة قسم ثالث المنتزه، مصاب بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر من الصدروتوفـى.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "س. ا. م"  27 سنة سائق مقيم بذات العنوان، قرر بحدوث مشادة كلاميه بين شقيقه المذكور "م .ع. ح"  23 سنة سائق مقيم شارع محطة السوق – منطقة باكوس دائرة القسم،  بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف محطة السوق،  تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأخيرعلى شقيقه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، محدثاً إصابته التي أودت بحياته .

وأمراللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بضبط المتهم، وبالفعل تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بالجريمة، فأخطرت النيابة العامة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5551/2018 إداري قسم ثان الرمل.

 

 

 


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