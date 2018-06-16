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سائقو الجيزة: ملتزمون بالتسعيرة القديمة لحين إعلان الجديدة من قبل المحافظة

السبت، 16 يونيو 2018 02:54 م
سائقو الجيزة: ملتزمون بالتسعيرة القديمة لحين إعلان الجديدة من قبل المحافظة موقف سيارات - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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أكد سائقو سيارات الأجرة والسرفيس بجميع خطوط محافظة الجيزة، استمرار العمل بتعريفة الركوب القديمة لحين إعلان تعريفة جديدة لكافة الخطوط من قبل المحافظة، بعد تحريك أسعار الوقود صباح اليوم السبت.
 
 
وأعلن سائقو الأجرة أن تعريفة ركوب سيارات السرفيس، خط "الجيزة – إمبابة" 2 جنيه، فيما بلغت تعريفة "الجيزة- الكيت كات" 1.5 جنيه، وأجرة "الجيزة- هرم" 2 جنيه، وأجرة "الجيزة – السيدة عائشة" 2 جنيه.
 
 
وقام محافظ الجيزة بعقد اجتماع عاجل صباح اليوم السبت، داخل غرفة العمليات برئاسته مشددا خلاله على كافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذى للسرفيس والنقل الجماعى بتعيين عدد 2 فرد داخل كل موقف للنقل الجماعى لمنع أى زيادة عشوائية فى تعريفة الركوب لحين تحديدها بشكل نهائى بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.
 
 

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سرفيس الجيزة

تعريفة الركوب

تحريك اسعار الوقود

موقف سيارات




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