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"رياضة البرلمان": أداء المنتخب رائع وصلاح سيحدث فارقا كبيرا فى باقى المباريات

السبت، 16 يونيو 2018 02:00 ص
"رياضة البرلمان": أداء المنتخب رائع وصلاح سيحدث فارقا كبيرا فى باقى المباريات مباراة منتخب مصر وأوروجواى
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المنتخب الوطنى أدى مباراة رائعة، أمس، الجمعة، أمام منتخب أوروجواى، التى انتهت بفوز الأخير بهدف واحد مقابل لا شىء، مؤكدا على أن مشاركة اللاعب الدولى محمد صلاح مع المنتخب الوطنى فى المباريات المقبلة ستحدث فارقا كبيرا لصالح منتخبنا الوطنى.

 

وأشاد سمير البطيخى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بالمجهود الرائع الذى بذله لاعبو المنتخب الوطنى، وأنهم كانوا عل قدر من المسئولية، ورغم الخسارة لكن الأداء كان مشرفا، مناشدا اللاعبين بالتمتع بمزيد من الثقة بالنفس فى الأداء داخل المستطيل الأخضر، مؤكدا على أن الأمل فى الصعود موجود ولكن يجب التمتع بالثقة وبذل مزيد من الجهد، متابعا: بهذا الأداء المشرف أمام منتخب أوروجواى بمزيد من التركيز والثقة فى لنفس ونزول محمد صلاح نستطيع أن نحجز مقعد فى الصعود لدور الـ16.

 

وكان منتخب مصر قد خسر بهدف قاتل من أوروجواى خلال المباراة التى جمعتهما ظهر أمس الجمعة، فى الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا.

 

 


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