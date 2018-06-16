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دواوين الوزارات×24 ساعة..خصم 3 أشهر لخطيب مسجد لتخلفه عن صلاة العيد‎

السبت، 16 يونيو 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات×24 ساعة..خصم 3 أشهر لخطيب مسجد لتخلفه عن صلاة العيد‎ صلاة العيد
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن  أخبار وأنشطة الوزارات والوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: توفير أدوية الطوارئ بجميع المستشفيات

وزيرة الصحة لـ"اليوم السابع": الرئيس كلفنى بالإسراع فى تطبيق التأمين الصحى.. وسنبنى المنظومة الجديدة بالعلم والشباب.. وتؤكد: نتعاون مع المالية لتوفير الاعتمادات المالية.. ونظم إلكترونية للحصول على الخدمة بسهولة

 

وزارة التموين:

التموين: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد

"التموين" تبدأ تعديل مواعيد المخابز لتوفير الخبز للمواطنين

 

وزارة الإسكان:

الإسكان: بيع 29323 كراسة شروط لحجز 30145 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة ‎

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

 

وزارة الأوقاف:

خصم ثلاثة أشهر من خطيب مسجد فى الإسكندرية لتخلفه عن صلاة العيد بالرمل

الأوقاف: الأئمة بمساجدهم لأداء الجمعة ومنع الغرباء

 

وزارة النقل:

النقل: انتظام حركة قطارات السكة الحديد والمترو فى أول أيام العيد

المترو يستمر اليوم وطوال أيام العيد فى العمل حتى الثانية صباحا

 

وزارة الزراعة:

نائب وزير الزراعة: 25 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية لحديقة الأورمان

"العيد فرحة".. 9 حدائق للحيوان تفتح أبوابها أمام الزوار.. "حيوان الجيزة" تستقبل زائريها بعروض جديدة لـ25 أسد وبانورما للولادات الحديثة.. عرض للدب الروسى عنتر وحسونة وسبع البحر "اللمبى وجاميكا" والفيلة "نعيمة" ‎

 

 

وزارة الكهرباء:

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد والاحتياطى اليومى 10 آلاف ميجا وات

"الكهرباء" تكثف حملاتها خلال أيام العيد لضبط سرقات التيار فى الأفراح.. مصدر: 15% نسبة الفقد بالشبكة والخسائر تتجاوز الـ10 مليارات جنيه.. ويؤكد: غرامات للمخالفين بالأسعار الجديدة بدون دعم


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