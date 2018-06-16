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السبت، 16 يونيو 2018 09:37 ص
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داخلية بلجيكا تنشر 200 فرد أمن إضافيين خلال إذاعة مباريات نهائى كأس العالم

السبت، 16 يونيو 2018 09:31 ص
داخلية بلجيكا تنشر 200 فرد أمن إضافيين خلال إذاعة مباريات نهائى كأس العالم وزير الداخلية البلجيكى جون جامبون
كتب: أحمد علوى
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قال وزير الداخلية البلجيكى جون جامبون، فى بيان "لدينا تدابير جديدة للتعامل مع أى طارئ خلال كأس العالم".

ووفقا لقناة "بلجيك 24" البلجيكية، قال الوزير إنه تم وضع أكثر من 200 ضباط شرطة فى المجلس الاتحادى الاحتياطى خلال نهائيات كأس العالم، وبالتالى ستتمكن الشرطة المحلية من طلب الدعم الاحتياطى العام عند الحاجة وخاصة أثناء بث مبارايات كأس العالم على الشاشات العملاقة كما سيتم تقييم هذا الدعم يوميا.

كما دعا الوزير جميع السلطات المعنية لإجراء تحليل المخاطر.

وأشار وزير الداخلية إلى أن شرطة منطقة بروكسل لديها خطة عمل خاصة لمواجهة التحركات خلال مباراة إيران والمغرب.

يذكر أن الشرطة لم تكن مستعدة لمواجهة الاضطرابات التى اندلعت فى وسط بروكسل بنهاية العام الماضى نتيجة الاحتفالات المصاحبة لتأهيل المنتخب المغربى لنهائيات كأس العالم.

 


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