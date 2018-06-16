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جهاز مكافحة الإرهاب ببلجيكا: تلقينا بلاغات عن إرهابيين بزيادة 4أضعاف منذ بداية يونيو الجارى

السبت، 16 يونيو 2018 01:26 م
جهاز مكافحة الإرهاب ببلجيكا: تلقينا بلاغات عن إرهابيين بزيادة 4أضعاف منذ بداية يونيو الجارى الشرطة البلجيكية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت الشرطة البلجيكية فى تقرير اليوم السبت، إنه منذ بداية يونيو الجارى، تلقى جهاز تنسيق وتحليل التهديدات الإرهابية البلجيكى، المعروف باسم "OCAM" ما لا يقل عن 163 بلاغا عن الإرهابيين المحتملين أى أربعة أضعاف المعدل اليومى قبل وقوع المأساة.

ووفقا لصحيفة "دو مورجن" البلجيكية، تلقت هيئة التنسيق لتحليل التهديد حوالى 59 وثيقة يوميا منذ اليوم الثانى للهجوم، وهذه التقارير كانت من حراس السجن أو الوكلاء أو الأخصائيين الاجتماعيين.

بعد هجمات بروكسل فى عام 2016 شهدت هيئة OCAM أيضا زيادة ملحوظة فى عدد التقارير.

ويقول رئيس الجهاز بول فان تيجشيلت، "كلما كان لدينا المزيد من التقارير، كلما كان ذلك أفضل، نحن نقيم جميع التقارير بأسرع ما يمكن لتحديد مصداقيتها، ولحسن الحظ ، إن معظم المعلومات لا يبرر رفع مستوى التهديد، ولكن لا يمكننا استبعادها فى النهاية، مهمتنا الرئيسية هى الحفاظ على السلام والهدوء".

 


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