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تيار الحكمة العراقى يجب اختيار حكومة من التكنوقراط المتخصص المستقل أو السياسى

السبت، 16 يونيو 2018 09:04 ص
تيار الحكمة العراقى يجب اختيار حكومة من التكنوقراط المتخصص المستقل أو السياسى زعيم تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم
أ ش أ
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دعا زعيم تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم، إلى اختيار حقيبة وزارية من التكنوقراط المتخصص المستقل أو السياسى.

ونقلت قناة (السومرية نيوز)، اليوم السبت، عن "الحكيم"، قوله، "يتحتم علينا اختيار حقيبة وزارية من التكنوقراط المتخصص المستقل أو السياسى، لافتا إلى أنه من الخطأ العودة إلى المعادلة القديمة وتوقع الحصول على نتائج أفضل، فالاصطفافات المذهبية والقومية لا تستطيع إنتاج حكومة وطنية تلبى طموحات الشعب العراقى".

وأعرب الحكيم، عن أسفه لما يجرى فى العراق من ضمور وضعف سياسى تجاه الحل الرشيد والحكمة المطلوبة فى أغلب القضايا المحلية والدولية، جدير بالذكر أن الساحة السياسية تشهد حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات، التى جرت فى 12 مايو 2018، لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

 


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