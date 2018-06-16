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تموين الجيزة: تنظيم دوريات للمرور على المستودعات ومحطات الوقود

السبت، 16 يونيو 2018 11:07 ص
تموين الجيزة: تنظيم دوريات للمرور على المستودعات ومحطات الوقود هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن المديرية كانت تنظم دوريات لمتابعة عمل محطات الوقود والمستودعات قبل تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود صباح اليوم السبت، وذلك لمنع الاحتكار والتخزين، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بالأسعار الجديدة التي حددتها الدولة، وخاصة أسعار أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من انتظام عمل المخابز.
 
وأكد كامل في تصريحات ل اليوم السابع، أن محاقظ الجيزة اللواء كمال الدالي من المقرر أن يصدر قرارا ملحقا لوضع حد بيع أسطوانات الغاز للمستهلك من المستودعات مباشرة، والتي من المقرر أن تكون 1.5 جنيه زيادة علي السعر الرسمي للمواطنين بالأحياء و 2.5 جنيه للمواطنين بالمراكز، وذلك بسبب زيادة أسعار السولار بالنسبة للنقل، بعد التأكيد علي السريح بعدم زيادة سعر الأسطوانة أكثر من 5 جنيهات، ليبلغ سعر البيع للمستهلك من السريح 57.5 جنيه.
 
وأضاف وكيل تموين الجيزة، أن تم التأكيد على الدوريات للمرور على المستودعات ومحطات تموين الوقود، وربط غرفة عمليات المديرية بوزارة التموين، والتأكد من انتظام عمل المخابز، وفي حالة ضرر أصحاب المخابز يتم صرف أسطوانات الغاز بالسعر القديم وتتحمل الوزارة فرق السعر، لحين تعديل أسعار الخبز.
 
 

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