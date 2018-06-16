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تعزيزات عسكرية إضافية لقوات الشرعية اليمنية تصل إلى محيط مطار الحديدة

السبت، 16 يونيو 2018 02:38 م
تعزيزات عسكرية إضافية لقوات الشرعية اليمنية تصل إلى محيط مطار الحديدة الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
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أفادت فضائية (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت، بأن تعزيزات عسكرية إضافية لقوات الشرعية اليمنية وصلت إلى محيط مطار الحديدة بعد السيطرة عليه، وأضافت أن معارك شرسة تدور على أسوار مطار الحديدة، مشيرة إلى أن القوات اليمنية قطعت كافة طرق الإمداد عن مليشيات الحوثى التى باتت محاصرة.

وفى هذا السياق، أكدت مصادر عسكرية، أن السيطرة الكاملة على المطار مسألة وقت، لافتة إلى أن قوات الشرعية تمكنت من تطهير مناطق واسعة من جيوب الحوثى، فى المقابل، عمدت مليشيات الحوثى إلى منع المدنيين من مغادرة المناطق المحيطة بمطار الحديدة، وكان المركز الإعلامى للجيش اليمنى، قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وتحالف دعم الشرعية فى اليمن، سيطرت على مطار الحديدة.

 

 


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