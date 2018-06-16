تعرف على ما تقدمه الدولة دعما للمازوت بعد الزيادة الجديدة

حسن رمضان

بعد قرار تحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية، الصادر صباح اليوم من مجلس الوزراء، تعرف على ما تتحمله الدولة من دعم لطن المازوت.

تم تحريك سعر الطن الواحد من المازوت ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 2500 جنيه، حيث تتحمل الدولة دعم يصل إلى 4658 جنيها للطن بما يكلف الدولة دعما يصل إلى حوالى 18 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالى الاستهلاك من المازوت 8.06 مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم الإنتاج المحلى من المازوت نحو 7.4 مليون طن سنويا بنسبة تصل إلى حوالى 92% من إجمالى استهلاك البلاد من المازوت، فيما يبلغ حجم الاستيراد نحو 660 ألف طن بنسبة لا تتجاوز 8% من استهلاك البلاد.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين: بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.