ترامب: القمة مع الزعيم الكورى الشمالى كانت صريحة ومباشرة ومثمرة للغاية

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وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، القمة التى عقدها مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فى سنغافورة، بأنها كانت "صريحة ومباشرة ومثمرة للغاية".

ونقل راديو (سوا) الأمريكى عن ترامب قوله - فى رسالة عبر الفيديو بثها البيت الأبيض، اليوم السبت - "لقد كانت محادثاتنا منفتحة صادقة مباشرة ومثمرة للغاية، مشيرا إلى أنه تم التوقيع فى ختام القمة على البيان المشترك، والذى أكد فيه الزعيم الكورى الشمالى التزامه الثابت الذى لا يتزعزع من أجل إكمال نزع السلاح النووى لشبة الجزيرة الكورية".

وأضاف أنه إذا ما كانت هناك فرصة للسلام، وإذا ما كانت هناك فرصة لإنهاء التهديد المروع الذى يطرحه النزاع النووي، فعلينا أن نسعى إليها مهما كلف الأمر، لافتا إلى أن مستقبلا باهرا ينتظر كوريا الشمالية بعد نزع سلاحها النووى.