تخصيص وحدات سكنية لـ 15 شخصا بمشروع أهالينا بحى السلام

ماجد تمراز

قال اللواء خالد شحاتة رئيس حى السلام أول، إنه تم الانتهاء من فحص عدد من الملفات الخاصة بتسكين مشروع "أهالينا" بالسلام أول، حيث ناشد رئيس الحى المتقدمين بالتوجه للحى والإطلاع على أسماء المستحقين الجدد، وعددهم (15)، اسمًا حتى الآن، بالمركز التكنولوجى بالحى.

وأضاف رئيس حى السلام أول، فى تصريحات له، أنه جار فحص ودراسة باقى الحالات، مشيرا إلى أن المشروع يخصص الوحدات السكنية لأهالى العشوائيات القاطنين بنطاق الحى، ومنهم قاطنى عشوائيات أبو رجيلة.

فى سياق آخر، واصلت حملة "خليك زى آدم"، للحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع، فعاليتها فى نطاق الحى، ورفعت مخلفات وكفاءة عدد من الطرق والشوارع.