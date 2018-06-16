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تحرير 572 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 16 يونيو 2018 10:42 ص
تحرير 572 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت اليوم، مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 572 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير، 43 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، و81 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 7 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول، وحالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 مرو، وتم ضبط 322 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
كما تم فحص 9 سيارات مهملة في ميادين المحافظة خوفا من احتوائها علي مواد متفجرة.

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