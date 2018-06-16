بعد تحريك أسعار الوقود.. الداخلية تحرر 307 مخالفات زيادة تعريفة للسائقين

كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وانضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة بعد تحريك أسعار الوقود، ونجح خلال الـ24ساعة الماضية في ضبط 47 ألف و559 مخالفة مرورية متنوعة.

وضبطت أجهزة الأمن 307 مخالفات زيادة التعريفة المقررة، وداهمت 676 مواقفا عشوائيا، وحررت 8009 مخالفات انتظار خاطئ، وضبط 480 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية بقطاع الأمن العام، لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات، واتخاذ الإجراءات التنسيقية، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.