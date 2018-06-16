بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

ضمن خطة وزارة البيئة للقضاء على أخطر 20 مقلب للقمامة، أعلنت الوزارة أبرز 5 محافظات تضم أكبر وأخطر مقالب للقمامة على مستوى المحافظات.
ويستعرض "اليوم السابع"، تقرير معلوماتى عن المحافظات التى تضم أخطر مقالب:
1- القاهرة:
- مقلب الوفاء والأمل، يحتوى على 13 مليون طن مخلفات.
- مقلب السلام حجم التراكمات فيه حوالى 4 ملايين طن.
- مقلب القطامية، وهو "محطة مناولة" على مساحة تصل إلى 300 فدان.
2- المنوفية:
- مقلب منوف، يحتوى على حوالى مليون طن مخلفات.
- مقلب (تلا) يضم تراكمات 600 ألف طن.
- مدفن السادات ومن المقرر أن يتم إنشاء خلية دفن صحى على مساحة 17 فدانا.
- بركة السبع، تقدر كمية التراكمات بـ 150 ألف طن.
3- الغربية:
- مقلب سمنود، التراكمات به حوالى 80 ألف طن.
- مقلب (دفرا) بلغت تراكماته 70 ألف طن.
- مقلب المحلة تراكماته حوالى 70 ألف طن.
- مقلب قطور قدرت كمية التراكمات فيه بـ10 آلاف طن.
4- القليوبية:
- مقلب القطاوى، تم رفع تراكماته خلال العام المالى 2017/2018، وجار إنشاء محطة فرز وترحيل.
- مقلب أبو زعبل بلغت تراكماته 3.3 مليون طن.
5- الدقهلية:
- مقلب سندوب، بلغت تراكماته حوالى 3 ملايين طن تقريبا.
- مقلب (الطيارة) 100 ألف طن مخلفات.
- مقلب دكرنس والذى بلغت تراكماته حوالى 300 ألف طن.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة