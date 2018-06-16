بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

كتبت آية دعبس

ضمن خطة وزارة البيئة للقضاء على أخطر 20 مقلب للقمامة، أعلنت الوزارة أبرز 5 محافظات تضم أكبر وأخطر مقالب للقمامة على مستوى المحافظات.

ويستعرض "اليوم السابع"، تقرير معلوماتى عن المحافظات التى تضم أخطر مقالب:

1- القاهرة:

- مقلب الوفاء والأمل، يحتوى على 13 مليون طن مخلفات.

- مقلب السلام حجم التراكمات فيه حوالى 4 ملايين طن.

- مقلب القطامية، وهو "محطة مناولة" على مساحة تصل إلى 300 فدان.

2- المنوفية:

- مقلب منوف، يحتوى على حوالى مليون طن مخلفات.

- مقلب (تلا) يضم تراكمات 600 ألف طن.

- مدفن السادات ومن المقرر أن يتم إنشاء خلية دفن صحى على مساحة 17 فدانا.

- بركة السبع، تقدر كمية التراكمات بـ 150 ألف طن.

3- الغربية:

- مقلب سمنود، التراكمات به حوالى 80 ألف طن.

- مقلب (دفرا) بلغت تراكماته 70 ألف طن.

- مقلب المحلة تراكماته حوالى 70 ألف طن.

- مقلب قطور قدرت كمية التراكمات فيه بـ10 آلاف طن.

4- القليوبية:

- مقلب القطاوى، تم رفع تراكماته خلال العام المالى 2017/2018، وجار إنشاء محطة فرز وترحيل.

- مقلب أبو زعبل بلغت تراكماته 3.3 مليون طن.

5- الدقهلية:

- مقلب سندوب، بلغت تراكماته حوالى 3 ملايين طن تقريبا.

- مقلب (الطيارة) 100 ألف طن مخلفات.

- مقلب دكرنس والذى بلغت تراكماته حوالى 300 ألف طن.