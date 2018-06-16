ايطاليا تمنع المزيد من سفن انقاذ المهاجرين

أ ف ب

حذر وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفيني، اليوم السبت، مهمة لإنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، من أنه لن يسمح لها بايصال "حمولتها البشرية" في مرفأ ايطالى.

ومنعت الحكومة اليمينية الجديدة المعادية للهجرة فى إيطاليا، الأسبوع الماضى، السفينة "اكواريوس" التى تشغلها منظمة غير حكومية فرنسية، والتى كانت تنقل أكثر من 600 مهاجر، أنقذتهم فى البحر، من الرسو فى المرافئ الايطالية مما تسبب بخلاف كبير مع فرنسا.

وعرضت ايطاليا بنهاية الامر استقبال السفينة، ومن المتوقع أن تصل مرفأ فالنسيا الاحد.

ولم يصدر عن سالفينى السبت أى مؤشر على تليين موقفه.

وكتب سالفينى، على فيسبوك "فيما تبحر 'اكواريوس' باتجاه أسبانيا، وصلت سفينتان تشغلهما منظمة غير حكومية (لايف لاين وسيفوكس) قبالة السواحل الليبية لانتظار حمولتهما البشرية عندما يتخلى عنهم المهربون".

وأضاف "يجب ان يعلم هؤلاء أن إيطاليا لا تريد بعد الآن أن تكون جزءاً من أنشطة الهجرة السرية هذه، وعليهم البحث عن مرافئ أخرى يرسون فيها".

واضاف "كوزير وأب، اتخذ هذا الإجراء لمصلحة الجميع".