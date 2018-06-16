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اندلاع حريق هائل فى مدرسة جلاسكو للفنون بأسكتلندا

السبت، 16 يونيو 2018 08:51 ص
اندلاع حريق هائل فى مدرسة جلاسكو للفنون بأسكتلندا حريق - أرشيفية
أ ش أ
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اندلع حريق هائل فى مدرسة (جلاسكو) للفنون بأسكتلندا، وتم إخلاء العقارات القريبة كإجراء احترازى، فيما لم ترد أى تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم السبت، عن المدرسة، قولها - عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - أن الحريق اندلع فى مبنى ماكنتوش بالمدرسة، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تتواجد حاليا بمكان الحادث.

وأشارت القناة، إلى أن أكثر من 120 من رجال الإطفاء و20 سيارة إطفاء يحاولون السيطرة على الحريق، الذى ألحق أضرارا بمبان أخرى، ويذكر أن مبنى المدرسة كان يخضع للترميم بعد أن لحقت به أضرار بسبب نشوب حريق فى مايو 2014، وكان من المقرر إعادة افتتاحه فى 2019.


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