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اليوم.. مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية لعودة المعتمرين

السبت، 16 يونيو 2018 10:09 ص
اليوم.. مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية لعودة المعتمرين رحلات طيران
كتب ــ هانى عثمان
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تسير شركة مصر للطيران، اليوم السبت، 16 رحلة جوية قادمة من المطارات السعودية لعودة 3 آلاف و392 معتمر بعد أداء مناسك العمرة.
 
 
وقالت مصادر، إنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم  11 رحلة جوية قادمة من مطار جدة الدولي لعودة 2231 معتمرا، بالإضافة الي تسيير 5 رحلات أخري قادمة من مطار المدنية المنورة لعودة 1161 معتمرا، بإجمالي عودة 16 رحلة جوية الي متنها 3 آلاف و 392 معتمرا.
 
 
وكان مجدي إسحاق، رئيس شركة مطار القاهرة الدولي، كلف مكي محمد عسكر، مدير الصالة الموسمية بالمطار، بتوفير فرق من العلاقات لاستقيال المعتمرين وإنهاء إجراءات وصولهم وتوفير كافة الخدمات الأزمة لهم.
 

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