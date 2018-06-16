اليوم السابع: لسه أحلام منتخبنا ممكنة.. جهاز الفراعنة يتمسك بفرصة التأهل

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "لسه أحلام منتخبنا ممكنة" وفيه: جهاز الفراعنة يتمسك بفرصة التأهل ويعالج أخطاء أوروجواى.. كوبر يحدد خطة اصطياد «الدب الروسى ».. وصلاح «احتياطى استراتيجى »، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

وتقرأ أيضا، سوق الوقود والمواصلات تحت الرقابة، وفيه: الحكومة: زيادة تعريفة الركوب من 10 - 20 %.. هدوء فى مواقف السرفيس.. والداخلية: محاضر فورية للسائقين الممتنعين عن تحميل الركاب.. و «حماية المستهلك »: إحالة سائقى الميكروباص المخالفين للنيابة، والتفاصيل فى الصفحتين الثانية والثالثة من النسخة المطبوعة.

وداخل العدد



ـ "رانيا المشاط" وزيرة فوق العادة أعادت وضع مصر على خريطة العالم السياحية



ـ هانى سلامة لـ «اليوم السابع »: العرض الحصرى لم يظلم «فوق السحاب »

ـ الرقابة الإدارية تُسقط نصابا استولى على 4 آلاف متر بشبرا



ـ «التعليم »: رأفة الثانوية العامة من 3 ل 6 درجات

ـ أب يترك طفليه «المتوحدين » للموت بغرفة مغلقة بالسويس



ـ القبض على متربحين لبيعهما 10 آلاف لتر بنزين بالسوق السوداء



