النيابة تطلب التحريات حول مقتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين بدهشور

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول المشاجرة التى نشبت بين عائلتين بقرية دهشور مركز البدرشين بجنوب الجيزة، بسبب اصطدام سيارة ملاكى بأحد الأشخاص، وإصابته بجروح، وانتهى إلى بمقتل أحد طرفى المشاجرة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتشريح جثمان القتيل وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة بدأت باصطدام سيارة ملاكى بأحد الأشخاص، مما أسفر عن إصابته بجروح، وهو ما دفع أفراد من اسرة المصاب التوجه إلى مسكن قائد السيارة بالقرية للتشاجر معه، إلا أنهم التقوا بشقيقه المجنى عليه، ونشبت بينهم مشاجرة انتهت بمقتله، نتيجة إصابته بحجر على رأسه.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومقتل عامل يدعى "محمد" بإحدى قرى المركز.

وبإجراء التحريات تبين أن شقيق المجنى عليه أثناء قيادته سيارة ملاكى بالقرية، اصطدم بأحد الأشخاص دون قصد، مما أسفر عن إصابته، وهو ما دفع أسرة المصاب للتوجه إلى مسكن قائد السيارة فوجدوا أخيه ونشبت بينهم مشاجرة، اعتدى عليه أحدهم بضربه بحجر على رأسه، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.