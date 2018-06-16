video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 10:38 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

النشرة المرورية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة فى ثانى أيام العيد

السبت، 16 يونيو 2018 10:00 ص
النشرة المرورية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة فى ثانى أيام العيد انتظام حركة السيارات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تشهد الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى من صباح اليوم السبت، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى فى كل الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظاما بحركة السيارات، وازدحم محيط جامعة القاهرة بالسيارات نتيجة لأعمال إنشاء نفق بميدان النهضة، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحى ومديرية أمن الجيزة وبمنطقة الكورنيش.

وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة انتظاما بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المرور": نشر الرادارات أعلى الطرق السريعة لمنع القيادة بسرعة زائدة

سيوله مروريه

اخبار مصر

اخبار المرور

ثانى ايام العيد

العيد

الحاله المروريه




لا تفوتك
صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة