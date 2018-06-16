المتحدث العسكرى ينشر فيديو من اليوم الثانى لاحتفالية القوات المسلحة بأسر الشهداء

كتبت مريم بدر الدين

نشر المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، فيديو من احتفالية القوات المسلحة لتكريم أسر الشهداء لليوم الثانى على التوالى، بمركز المنارة للمؤتمرات، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة تنظم إحتفالية تكريم لأسر الشهداء لليوم الثانى على التوالى ... pic.twitter.com/mbUhl8ZVYn — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) June 16, 2018

وفى بداية الاحتفال وجه وزير الأوقاف التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرعايته الشاملة لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مؤكداً أن الدولة المصرية لن تنسى أبداً أبنائها من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، من أجل أمن واستقرار هذا الوطن، وأن مصر لن تنسى أيضاً ابناء الشهداء وأسرهم، وستستمر دوما عوناً لهم.