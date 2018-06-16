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المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تطالب ميليشيات بالخروج من الهلال النفطى

السبت، 16 يونيو 2018 03:40 م
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تطالب ميليشيات بالخروج من الهلال النفطى المؤسسة الوطنية للنفط الليبية
رويترز
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طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت، فصيلا مسلحا يقوده إبراهيم الجضران، الذى حاصر موانئ نفطية من قبل، "بالخروج الفورى المباشر دون قيد أو شرط" من ميناءى راس لانوف والسدرة النفطيين.

وقالت المؤسسة، فى بيان، إن الخزان رقم 12 في ميناء راس لانوف تعرض "لأضرار جسيمة" فى الاشتباكات التى دارت، يوم الخميس، عندما اقتحمت قوات متصلة بالجضران الميناءين مما أدى لإغلاقهما. وطالبت ميليشيات إبراهيم الجضران، ومن معه، بالخروج الفورى المباشر، دون أى قيد أو شرط من منطقة الهلال النفطى.

 
 

 


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