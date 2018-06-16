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السبت، 16 يونيو 2018 01:23 م
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الكونجرس يقترح زيادة المساعدات لأوكرانيا فى 2019 بأكثر من 70 مليون دولار

السبت، 16 يونيو 2018 12:50 م
الكونجرس يقترح زيادة المساعدات لأوكرانيا فى 2019 بأكثر من 70 مليون دولار الكونجرس الأمريكى
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت السفارة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، اليوم السبت، أن لجنة بالكونجرس اقترحت زيادة المساعدات لأوكرانيا فى عام 2019 بأكثر من 70 مليون دولار مقارنة بالعام الجارى.

وذكر المكتب الصحفى للسفارة، فى بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن لجنة الاعتمادات بمجلس النواب فى الكونجرس الأمريكى أقرت مشروعها حول قانون الاعتمادات لاحتياجات وزارة الدفاع لعام 2019 حيث اقترح فى البند المحدد لتخصيص أموال كمساعدة لأوكرانيا فى مجال الأمن بما فى ذلك أسلحة فتاكة ذات طابع دفاعى باعتماد مبلغ 250 مليون دولار وهذا المبلغ يزيد بمقدار 50 مليون دولار على الاعتمادات المخصصة لبرامج الدعم المقابلة لأوكرانيا المعتمدة فى قانون توزيع الميزانية الموحد لعام 2018 ".

وأضاف البيان إنه بهذا الشكل يصبح المبلغ الإجمإلى للأموال التى يمكن تخصيصها لدعم أوكرانيا من ميزانية عام 2019 هو 691 مليون دولار أى بما يزيد على 70 مليون دولار عما هو منصوص عليه فى العام الجارى.

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تقدم مساعدات لأوكرانيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية بما فى ذلك "الأسلحة الفتاكة الدفاعية" والتدريب العسكرى والخدمات اللوجستية والدعم فى مجال الاستطلاع.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وافقت فى العام الماضى على توريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا بما فى ذلك صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وكانت روسيا حذرت مرارا من خطط توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تؤدى إلا إلى تصعيد الصراع فى دونباس.

 

 


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