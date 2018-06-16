القوات اليمنية تسيطر على الجهتين الجنوبية والغربية لمطار الحديدة

كتب سمير حسنى

أفادت قناة "سكاى نيوز"، أن القوات اليمنية المشتركة سيطرت على الجهتين الجنوبية والغربية لمطار الحديدة من أيدى ميليشيات الحوثى.

وكان 31 عنصرا من ميليشيات الحوثى قتلوا، فى قصف لمقاتلات التحالف بالقرب من مطار الحديدة.