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القوات اليمنية تسيطر على الجهتين الجنوبية والغربية لمطار الحديدة

السبت، 16 يونيو 2018 03:41 م
القوات اليمنية تسيطر على الجهتين الجنوبية والغربية لمطار الحديدة طريق مطار الحديدة
كتب سمير حسنى
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أفادت قناة "سكاى نيوز"، أن القوات اليمنية المشتركة سيطرت على الجهتين الجنوبية والغربية لمطار الحديدة من أيدى ميليشيات الحوثى.

وكان 31 عنصرا من ميليشيات الحوثى قتلوا، فى قصف لمقاتلات التحالف بالقرب من مطار الحديدة.

وأجرى نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، اليوم السبت، اتصالين هاتفين بمحافظ الحديدة الدكتور الحسن على طاهر، ووكيل أول المحافظة وليد القديمى، للإطلاع على سير المعارك والانتصارات الكبيرة والمتسارعة التى تحققها قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى معارك الساحل الغربى، وكذا الأوضاع الإنسانية والخدمات فى المناطق المحررة.

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