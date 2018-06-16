القوات اليمنية تحبط محاولات تسلل الحوثيين فى التحيتا

إيمان حنا

نجحت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربى، فى إحباط محاولات تسلل الحوثيين باتجاه الخط الساحلى غربى التحيتا فى جبهة الساحل الغربى، وتمكنت من أسر أكثر من 80 عنصرا من ميليشيات الحوثى.

وأكدت مصادر عسكرية، حسبما أوردت سكاى نيوز، أن الميليشيات المتمردة لحقت بها خسائر كبيرة خلال تسللها إلى الخط الساحلى، حيث قتل 35 حوثيا وجرح العشرات.

وأجبرت القوات اليمنية المشتركة الميليشيات الحوثية على التراجع بعد تكبيدها خسائر فادحة، وكانت الميليشيات تسعى من وراء هذا الهجوم إلى تخفيف الضغط عن جبهات الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، بعد التقدم الكبير الذي حققته القوات اليمنية المشتركة.

ويأتى هذا التطور بعد ساعات قليلة من الإعلان عن مقتل 128 مسلحا حوثيا، فى غارات للتحالف العربى ومواجهات مع القوات اليمنية المشتركة جنوبى مدينة الحديدة خلال اليومين الماضيين.

وكثفت طائرات التحالف العربى غاراتها على مواقع المتمردين الحوثيين ضمن العملية العسكرية "النصر الذهبى" لتحرير مدينة الحديدة من أيدى الميليشيات الحوثية.