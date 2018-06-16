القبض على مديرى محطات وقود لتورطهما بتهريب 10آلاف لتر بنزين للسوق السوداء

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "أ ص ن" 27 سنة، مسئول عن محطة وقود كائنة بشارع المستشفى فى شبرا، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من البنزين المدعم المنصرفة للمحطة عمله والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

على الفور تم استهدافه بمأمورية، وبالإطلاع على الدفاتر والفواتير تبين ورود كمية من البنزين للمحطة بفاتورة غير مدونة بالدفاتر، قام بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وتم حصرها عبارة عن 8600 لتر بنزين 92 ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "عزالدين م أ" 33 سنة، مسئول عن محطة مصر للبترول، بشارع شبرا، بمنطقة روض الفرج، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من البنزين المدعم المنصرفة للمحطة عمله والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم استهدافه بمأمورية، وبالإطلاع علي الدفاتر والفواتير تبين ورود كمية من البنزين للمحطة بفاتورة غير مدونة بالدفاتر قام بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء تم حصرها وشملت 1900 لتر بنزين 92 ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3688 لسنة 2018 جنح روض الفرج، وتولت النيابة التحقيق.