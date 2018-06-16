الشرطة الفيتنامية تفتح تحقيقا ضد امريكى أعتقل خلال تظاهرات

أ ف ب

أعلنت الشرطة الفيتنامية، مساء الجمعة، أنها فتحت تحقيقا حول مواطن امريكى أعتقل مع عشرات الاشخاص الآخرين، خلال تظاهرات استثنائية فى هذا البلد الشيوعى.

وأوقف وليام انه نجوين (32 عاما) الأحد فى مدينة هو شي مينه، بجنوب البلاد، فى واحدة من هذه التظاهرات احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل ينص على انشاء مناطق اقتصادية خاصة.

ويتهم المتظاهرون الحكومة بأنها تدرس منح الصين أراض فى هذه المنطقة لفترات طويلة.

وقالت شرطة مدينة هو شي مينه، أن نجوين يخضع لتحقيق فى "أعمال تخل بالنظام العام"، حيث اتهمته السلطات بتحريض متظاهرين على مهاجمة ممتلكات عامة، كما سيواجه اتهام رسمى ويفترض أن يبقى موقوفا حتى انتهاء التحقيق.

وكتبت الصحيفة الرسمية، الناطقة باسم شرطة المدينة، أنه "بعدما رأى اشخاصا يحاولون قلب آلية للشرطة لفتح الطريق أمام متظاهرين، حاول المتهم الأمريكى مساعدتهم على قلبها".