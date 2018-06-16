video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 11:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق هائل بحظيرتى ماشية فى المنوفية دون إصابات

السبت، 16 يونيو 2018 10:30 ص
السيطرة على حريق هائل بحظيرتى ماشية فى المنوفية دون إصابات حريق - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بحظيرتى ماشية بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية دون إصابات بشرية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بدائرة المركز.
 
 بالانتقال وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة، تم إخماد الحريق الذي نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالأخشاب على مساحة 30 متر ملك " ع ع ا " بالمعاش ومقيم بذات الناحية، وامتد إلى أخرى مشيدة بذات المكونات على مساحة 70 مترا تقريباً ملك " ع س ع"  طالب  ومقيم بذات الناحية، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات .
 
وأسفر الحريق عن احتراق مكونات الحظيرتين، ونفوق رأس ماشية ملك الأول، وبسؤال  المالكين لم يعللا سبب الحريق  ونفيا الشبهة الجنائية،  تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نفوق 25 رأس ماشية بحريق مزرعة بقرية ميت دمسيس بالدقهلية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

حريق

بركة السبع




لا تفوتك
صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة