السيطرة على حريق هائل بحظيرتى ماشية فى المنوفية دون إصابات

المنوفية - محمود شاكر

قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بحظيرتى ماشية بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بدائرة المركز.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة، تم إخماد الحريق الذي نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالأخشاب على مساحة 30 متر ملك " ع ع ا " بالمعاش ومقيم بذات الناحية، وامتد إلى أخرى مشيدة بذات المكونات على مساحة 70 مترا تقريباً ملك " ع س ع" طالب ومقيم بذات الناحية، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات .

وأسفر الحريق عن احتراق مكونات الحظيرتين، ونفوق رأس ماشية ملك الأول، وبسؤال المالكين لم يعللا سبب الحريق ونفيا الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.