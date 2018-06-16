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السيطرة على حريق بشقة فى المنصورة بسبب ماس كهربائى

السبت، 16 يونيو 2018 02:41 م
السيطرة على حريق بشقة فى المنصورة بسبب ماس كهربائى حريق شقه-ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنصورة من السيطرة على حريق شب فى شقة فى مدينة المنصورة بسبب حدوث ماس كهربائى فى وصلات الكهرباء بالشقة.

 

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بمنطقة "كفر البدماص" دائرة القسم.

 

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده 

وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث ملك المدعو جمال ع. م. س 64 عامل بعقار مكون من أربعة طوابق نجم عن ذلك احتراق بعض محتويات الشقة،  ولم ينجم عنه ثمة إصابات بسؤال مالك الشقة علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالأسلاك الكهربائية الموصلة لمروحة غرفة النوم 

ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك تم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وإعداد تقرير بذلك 

 

 


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