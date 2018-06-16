السلطات الأمريكية تفصل 2000 طفل عن ذويهم لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية

واشنطن (أ ف ب)

فُصل نحو الفى قاصر عن أهاليهم أو الأوصياء عليهم الذين عبروا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، فى الأسابيع الستة الأخيرة، بحسب أرقام أعلنها مسئولون الجمعة هى اعلى حصيلة اجمالية تصدر فى 2018 حول فصل العائلات.

وبين 19 إبريل و31 مايو تم فصل 1995 طفلا عن 1940 بالغا اعتقلتهم دوريات حرس الحدود استعدادا لمقاضاتهم بسبب عبورهم الحدود بطريقة غير شرعية، بحسب ما اعلن متحدث باسم وزارة الداخلية خلال اتصال مع مراسلين.

ويبدو ان ارقام المعتقلين ارتفعت منذ اعلان ادارة الرئيس الاميركى دونالد ترامب فى وقت سابق من العام الجارى "سياسة عدم التهاون" حيال عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وعلى الرغم من تنديد دولى باعتقال الاطفال، اصر مسؤول وزارة الداخلية على ان هؤلاء القصر يلقون معاملة لائقة.

وقال "معايير اعتقال الاطفال لدينا هى من الاعلى فى العالم"، ويقول ترامب انه يكره فكرة فصل الاولاد عن اهاليهم الذين يحاولون دخول البلاد، الا ان الادارة اقرت بان حملة القمع التى تطال العائلات يمكن ان تشكل رادعا.

وقال مسؤول الداخلية "حاليا علينا الاختيار بين فرض القانون او تجاهله"، مضيفا ان "قرار هذه الادارة واضح باننا لن نتجاهل القانون بعد الآن"، واوضح المسؤول ان الاهالى الموقوفين هم بانتظار حكم او محاكمة بسبب عبور الحدود، وان المحاكمة قد تستغرق اسابيع عدة.