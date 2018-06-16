السجن مدى الحياة لبريطانية خططت لتنفيذ هجوم انتحارى على المتحف

(أ ف ب)

حكم الجمعة فى لندن على شابة بريطانية (22 عاما) بالسجن مدى الحياة لتخطيطها لتنفيذ اعتداء فى المتحف البريطانى بمشاركة أمها وأختها الصغرى.

وأرفق الحكم على ريزلاين بولار الصادر عن محكمة أولد بايلى بلندن، بفترة مؤكدة مدتها 16 عاما.

وحكم على أمها مينا ديش (44 عاما) بالسجن 11 عاما بينها خمسة مع وقف التنفيذ، أما شقيقتها صفاء بولار (18 عاما) فستعرف عقوبتها لاحقا.

وكانت النيابة أوضحت أن صفاء بولار كانت تنوى مهاجمة المتحف اللندنى اثناء الذروة باستخدام اسلحة نارية وقنابل يدوية.

وخططت للهجوم بعد أن منعتها الشرطة من الالتحاق بخطيبها فى سوريا وهو من عناصر تنظيم داعش التقته عبر الإنترنت وكانت تريد أن تنفذ معه اعتداء انتحاريا "اليد فى اليد".

وبعد مراقبتها من شرطة مكافحة الإرهاب تم توقيفها بعيد مقتل خطيبها الذى كانت وضعت معه خطة مهاجمة المتحف.

وأثر توقيفها تكفلت امها وشقيقتها وصديقة لهذه الأخيرة هى خولة البرغوثى (21 عاما) باستكمال الأمر.

وكن تعتزمن تنظيم "حفلة" فى 27 أبريل وهو الاسم الرمزى للهجوم الانتحاري، بحسب الإدعاء، وقبل ذلك بيومين قامت ريزلاين وأمها بمهمة استطلاع للمتحف، واشتريتا قبل ذلك سكاكين وحقيبة ظهر.

وتم توقيف الثلاثة فى 27 أبريل واعترفن بالتخطيط لعمل إرهابي، وستعرف عقوبة البرغوثى فى 22 يونيو.