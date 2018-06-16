الرئيس اليمنى يؤكد الدور المحورى لتحالف دعم الشرعية

إيمان حنا

أشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، بالدور المحوري الهام الذي تقوم به دول التحالف العربي وقواتها المرابطة فى مختلف المناطق المحررة في إطار دعمها ومساندتها لليمن وشرعيتها الدستورية والتى قدمت من أجل ذلك وفى سبيله التضحيات الجسام لوأد المشروع الحوثي الإيرانى الفارسى في اليمن والمنطقة.

وعبر الرئيس خلال استقباله، اليوم، قائد قوات التحالف العربي في عدن العميد محمد خميس الحساني ونائبه مصلح الثبيتى وعددا من الضباط من القوات السعودية والاماراتية،عن تقديره وامتنانه للموقف الثابت الذى اتسموا ويتحلون به فى دعم أشقائهم اليمنيين والمساندة الميدانية الفاعلة فى مختلف الجبهات والإسهام فى ترسيخ الأمن والاستقرار المنشود.

من جانبه، أكد قائد قوات التحالف العربي فى عدن ونائبه وعدد من الضباط، المضى قدما وبثبات لتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل لنجدة ودعم أشقائهم في اليمن وترجمة لتوجيهات قيادتهم الرشيدة.