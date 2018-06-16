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الرئيس السيسى يتلقى برقية تهنئة من نظيره التوجولى بمناسبة عيد الفطر

السبت، 16 يونيو 2018 10:41 ص
الرئيس السيسى يتلقى برقية تهنئة من نظيره التوجولى بمناسبة عيد الفطر الرئيس التوجولي فورى جياسينجبى
كتب ــ محمد صبحى
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فى إطار العلاقات الطيبة المتبادلة بين دولتي مصر وتوجو، إرسل الرئيس التوجولي فورى جياسينجبى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى  بمناسبة عيد الفطر المبارك، تضمنت التهنئة المباركة للشعب المصرى والتمنيات له بدوام التوفيق.

وتشهد العلاقة بين دولتي مصر وتوجو تطورا ملحوظا الفترة الماضية، حيث إن الرئيس التوجولى زار مصر مرتين خلال السنوات الأخيرة، وتناقش مع الرئيس السيسى في عدد من الملفات الحيوية بين البلدين سواء الاستثمارية أو القضايا التى تهم القارة السمراء .

جدير بالذكر، أن السفير كريم شريف هو سفير مصر بتوجو، ويلعب دورا هاما فى تدعيم التعاون بين البلدين.

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